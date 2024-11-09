Над семью регионами РФ уничтожено за ночь 50 беспилотников ВСУ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в ночь на субботу средствами ПВО уничтожено 50 украинских беспилотников самолетного типа над семью регионами России.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 50 украинских БПЛА: 28 БПЛА - над территорией Брянской области, 12 - над территорией Курской области, четыре над территорией Новгородской области, два над территорией Смоленской области, два над территорией Тульской области и по одному над территориями Орловской и Тверской областей", - говорится в сообщении.