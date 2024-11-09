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Рябков заявил об угрозе разрыва дипотношений с США при конфискации замороженных активов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Угроза разрыва дипломатических отношений с США сохраняется в случае конфискации российских замороженных активов и в случае эскалации ситуации на Украине, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он напомнил: "Я сказал, что мы никогда сами не идем на эскалационные шаги такого рода, но я допускаю возможность этого действия, если в попытке "нажать" на нас Запад, что называется, отбросит последние приличия и пойдет ва-банк. Но это не означает автоматизма в принятии этого решения. Опция разрыва может быть рассмотрена, не предопределяя, чем закончится это рассмотрение в такой ситуации. Вот, что я говорил".

Отвечая на уточняющий вопрос, сохраняется ли угроза разрыва дипотношений с США в настоящее время, Рябков сказал: "Безусловно. Если они пойдут на что-то подобное в этой сфере".

Он отметил, что такой шаг РФ "может рассмотреть как вариант" в качестве ответа на конфискацию российских авуаров.

Отвечая на вопрос, какие еще шаги могут к этому привести, он сказал: "Драматические и следующие эскалационные действия, ведущие к осложнению ситуации на линии боевого соприкосновения. Там есть целый ряд сюжетов, которые западная группа продолжает обсуждать. Кто-то это внутри западной группы делает с упоением, некоторые с определенной дрожью, понимая, чем это все может закончиться для них же. Но эти обсуждения идут".

МИД РФ Сергей Рябков США
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