Минобороны РФ сообщило об отражении семи контратак ВСУ в Курской области

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило в субботу, что в течение суток подразделения "Северной" группировки в Курской области отразили семь контратак вооруженных сил Украины (ВСУ), сорвали атаки в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Старая Сорочина.

"Подразделениями группировки отражены семь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Старая Сорочина", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны, ВСУ на этом участке потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены две украинские боевые машины пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль.

В ходе наступательных действий подразделения группировки нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово, сообщили в российском военном ведомстве.

"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й, 118-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово и Суджа", - сказано в сообщении министерства.

По его данным, российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й и 41-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Павловка, Сумы и Хотень.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 30 800 военнослужащих", - заявили в ведомстве.

В министерстве обороны сообщили, что за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 189 танков, 123 боевые машины пехоты, 107 бронетранспортеров, 1095 боевых бронированных машин, 833 автомобиля, 262 артиллерийских орудия.

Там заявили, что за этот период уничтожены 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 61 станцию радиоэлектронной борьбы, 12 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, четыре радиолокационные станции противовоздушной обороны, 26 единиц инженерной и другой техники.