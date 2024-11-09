Лавров высказался за комплексное урегулирование кризиса в Ливии

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с и.о. министра иностранных дел и международного сотрудничества правительства национального единства Ливии Тахером Бауром выступил за комплексное урегулирование ливийского кризиса.

"Состоялся предметный обмен мнениями о развитии ситуации в Ливии и вокруг нее. С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в пользу комплексного урегулирования ливийского кризиса на основе принципов обеспечения единства, территориальной целостности и государственного суверенитета Ливии, с которой Москву всегда связывали традиционно дружественные связи", - сообщил в субботу сайт МИД РФ.

Встреча Лаврова с Бауром состоялась 9 ноября в Сочи в рамках первой министерской конференции форума партнерства Россия-Африка.