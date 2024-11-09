Российский фрегат "Адмирал Головко" проходит пролив Ла-Манш

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Фрегат "Адмирал Головко" начал проход пролива Ла-Манш, сообщила пресс-служба Северного флота в субботу.

Согласно сообщению, "в настоящее время он пересек его самую узкую часть - Па-де-Кале".

По информации пресс-службы, дальний поход "Адмирала Головко" в сопровождении среднего морского танкера "Вязьма" начался 2 ноября. За это время моряки провели ряд учений по различным видам охраны и обороны корабля на переходе морем в акваториях Баренцева, Норвежского и Северного морей.

"С момента выхода из главной базы Северного флота корабль прошел уже более 1 500 морских миль", - сказано в сообщении.

Во флоте сказали, что в ближайшее время экипаж фрегата продолжит выполнение задач в назначенных районах Атлантического океана.

Как сообщалось ранее, основой задачей дальнего похода российского фрегата является "демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны".

По официальной информации, фрегат "Адмирал Головко" - третий корабль проекта 22350, построенный на заводе "Северная верфь". Фрегат в состав Северного флота РФ в январе 2024 года. Согласно открытым данным, корабли проекта 22350, создающиеся с применением технологии stealth ("стелс"), предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне: поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов. Они способны отражать воздушные атаки как в составе соединения кораблей, так и самостоятельно.

Корабли вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, ЗРК "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК" (концерн ВКО "Алмаз-Антей). В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.

В этом году "Адмирал Головко" в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" успешно выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, в том числе крылатой ракетой "Калибр" из высокоширотных районов Арктики.