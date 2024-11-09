Снегопад привел к проблемам с энергоснабжением в нескольких округах Прикамья

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Линии электропередачи повреждены в нескольких городских округах Пермского края из-за прошедшего сильного снегопада, энергоснабжение части потребителей восстановлено, сообщил в субботу губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Днем без электричества в Соликамском городском округе остались деревня Чертеж, поселок Тюлькино, село В. Мошево, поселок Н. Мошево, поселок Затон, деревня Левина. Энергетики ведут аварийно-ремонтные работы, привлечены бригады других территорий края.

Перебои с энергоснабжением произошли в Березниковском, Александровском, Красновишерском и Косинском округах. "В населенных пунктах с большим количеством потребителей электроснабжение восстановлено. Без электричества остаются несколько сел и деревень. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы в круглосуточном режиме", - сообщил губернатор.

Глава региона предупредил, что на следующей неделе вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. В связи с этим сетевые компании работают в усиленном режиме и привлекают бригады из других муниципалитетов.