РФ рассчитывает поставлять в Малайзию 600-700 тыс. т пшеницы ежегодно

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Малайзия подписали меморандум о поставках российский пшеницы на малазийский рынок, сообщил Союз экспортеров и производителей зерна по итогам церемонии подписания.

"Малайзия долгое время оставалась вне поля зрения российских экспортеров зерна, которые сейчас исправляют ситуацию и заключают первое крупное соглашение о поставках. Мы чувствуем свою способность поставлять на малазийский рынок 600-700 тыс. тонн пшеницы ежегодно", - заявил председатель правления союза Эдуард Зернин, процитированный в сообщении.

Церемония подписания состоялась в посольстве России в Малайзии. Как заявил принявший в ней участие министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности этой страны Мохамад Сабу, Малайзия, стремясь укрепить продовольственную безопасность, переходит от традиционных источников импорта продовольствия к диверсификации, налаживает связи с новыми партнерами, такими, как Россия. "Малайзия будет укреплять деловые отношения с Россией, расширять геоэкономическое пространство страны и представлять Малайзию как торговую страну, которая придерживается принципов открытости и деловой дружелюбности", - цитируется министр в сообщении. Он отметил, что меморандум по пшенице проложит путь к дальнейшему сотрудничеству по поставкам других зерновых культур, таких, как кукуруза и ячмень.

Ранее Малайзия рассчитывала на поставки пшеницы, в первую очередь, из Австралии. "Но продолжающееся давление Запада на внешнеполитическое направление страны побудило основополагающее государство Юго-Восточной Азии обратить свой взор в другие стороны", - говорится в сообщении.

Как заявил на подписании посол России в Малайзии Наиль Латыпов, меморандум является одним из первых важных шагов после встречи премьер-министра Анвара Ибрагима и президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в этом году. Он будет способствовать расширению сотрудничества между странами в сфере торговли и сельского хозяйства.

Как поясняет союз, Малайзия не производит пшеницу, и вынуждена импортировать ее для удовлетворения внутреннего спроса. По данным Минсельхоза США, в 2023/2024 сельхозгоду она импортировала 1,78 млн тонн пшеницы. Почти половина поставок пришлась на Австралию.

Малайзия не только рассматривает доступ к российскому зерну как способ обеспечения собственной продовольственной безопасности, но и проявляет интерес к Зерновой бирже БРИКС, создание которой было поддержано на саммите в Казани, говорится в сообщении.