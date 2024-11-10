Путин заявил о необходимости наступательных и активных действий в борьбе с экстремизмом

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В борьбе с экстремизмом, угрожающим суверенитету страны и безопасности людей, необходимо действовать наступательно и активно, отметил президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел, опубликованном на сайте Кремля.

"Активность и наступательность необходимы и в пресечении экстремизма. В любой форме, в любом обличье он угрожает нашему суверенитету, конституционному порядку и безопасности людей", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что граждане России ждут от сотрудников органов внутренних дел новых результатов по всем ключевым направлениям работы: в борьбе с преступностью, противодействии терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, в повышении уровня безопасности на дорогах.