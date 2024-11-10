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Путин заявил, что Россия придает особое значение упрочению отношений со странами Африки

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил о возрастании роли стран Африки на мировой арене, особом значении для России отношений с африканскими партнерами.

"Страны Африки пользуются растущим авторитетом на мировой арене. Проводя конструктивную, миролюбивую внешнюю политику, они играют всё более значимую роль в решении важнейших вопросов международной повестки дня", - говорится в приветствии президента по случаю открытия первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля в воскресенье.

Глава государства отметил, что Россия придает особое значение упрочению традиционно дружественных отношений с африканскими партнерами. "Нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления", - говорится в телеграмме.

По словам президента, сотрудничество между РФ и африканскими государствами становится все более насыщенным и многоплановым. Он подтвердил, что Россия будет и впредь оказывать содействие африканским странам в различных сферах - в обеспечении устойчивого развития, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в противодействии эпидемическим заболеваниям, в решении продовольственной проблемы и преодолении последствий стихийных бедствий.

В ходе двухдневной министерской конференции "руководителям внешнеполитических ведомств предстоит не только рассмотреть различные аспекты реализации плана действий Форума партнерства на 2023-2026 годы, но и наметить новые, перспективные направления взаимовыгодной кооперации", говорится в телеграмме.

Первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка проходит в соответствии с решением, принятым по итогам саммита Россия-Африка, состоявшегося в прошлом году в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин
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