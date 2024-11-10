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Минобороны РФ заявило, что российская армия взяла под контроль Волченку в ДНР

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" установили контроль над селом Волченка в Донецкой народной республике, заявило Минобороны РФ в воскресенье.

По данным военного ведомства, группировка нанесла поражение живой силе и технике 53-й, 100-й механизированных, 152-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 14-й и 15-й бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Новотроицкое, Новоселидовка, Красноармейск, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Димитров (ДНР).

"Отражены десять контратак формирований 151-й механизированной, 68-й егерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - сказано в сообщении.

На этом участке фронта армия Украины потеряла до 460 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, машину разминирования УР-67, пять гаубиц и противотанковую пушку "Рапира". Уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов, сообщили военные.

По информации Минобороны, "Южная" группировка продвигается вглубь обороны ВСУ, "Восточная" и "Западная" группировки улучшили положение.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка, Зализнянское, Новомарково, Курахово, Дальнее и Северск Донецкой народной республики", - заявили в министерстве.

По его данным, группировка отразила контратаку штурмовой группы 77-й аэромобильной бригады ВСУ.

Потери украинской армии на этом участке составили до 640 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина "Козак", четыре автомобиля, пять гаубиц и три склада боеприпасов, информирует российское военное ведомство.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны, 1-й бригады Нацгвардии и "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово, Богуславка, Глушковка, Подолы, Петропавловка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.

ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад" потеряли до 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три гаубицы и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены три полевых склада боеприпасов, сказали в министерстве.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Раздольное, Зеленое Поле Донецкой народной республики и Темировка Запорожской области", - сообщило Минобороны.

По его информации, отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й механизированной бригады, 169-го учебного центра сухопутных войск ВСУ и 113-й бригады теробороны.

Потери ВСУ в зоне действий группировки составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, сообщили военные.

По их словам, подразделения "Северной" группировки на харьковском направлении нанесли поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ и иностранных наемников в районах населенных пунктов Бочково, Малые Проходы, Борщевая и Казачья Лопань (Харьковская область). Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля и три гаубицы.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Антоновка, Ольговка, Днепровское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области, сказали в министерстве обороны.

Российские военные сообщили об ударах по украинским аэродромам, местам хранения беспилотников и объектам энергетики, которые использовались военно-промышленным комплексом Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения, подготовки к применению и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - сообщило Минобороны РФ.

По его информации, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении министерства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
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