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Минобороны РФ сообщило об отражении 11 украинских контратак в Курской области

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российская группировка "Север" ведет наступательные действия против вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, за сутки отражены 11 украинских контратак, сорвано несколько атак, сообщило министерство обороны России в воскресенье.

"Подразделениями группировки отражены 11 контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино и Новая Сорочина, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Новоивановка", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"ВСУ потеряли до 90 человек убитыми и ранеными, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказано в сообщении.

По словам российских военных, группировка "Север" продолжает наступательные действия, нанесла удары в Курской области по подразделениям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.

Вертолеты и артиллерия за минувшие сутки нанесли удары по подразделениям и технике 14 украинских бригад в Курской области, сказано в сообщении министерства.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й и 41-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-ой бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка и Павловка", - говорится в сообщении.

"За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены пять танков, три боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, а также три миномета, станция радиоэлектронной борьбы и десять автомобилей", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 31 090 военнослужащих", - заявило Минобороны.

Ведомство сообщило, что за все время боевых действий в Курской области уничтожено 194 танка, 126 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1 102 боевые бронированные машины, 843 автомобиля, 262 артиллерийских орудия.

Также украинская армия потеряла 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, уничтожено пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина, сказали в министерстве.

Минобороны РФ
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