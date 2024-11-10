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Песков сказал о позитивных сигналах в заявлениях Трампа

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В ходе своей предвыборной президентской кампании Дональд Трамп говорил о желании вывести украинский конфликт к миру, и это его выгодно отличает от курса действующей администрации США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сигналы - позитивные. Трамп в ходе своей предвыборной кампании говорил о том, что все воспринимает через сделки. Что он может сделать сделку, которая выведет к миру. По крайней мере, он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России, и это его выгодно отличает от действующей администрации. Что будет дальше - трудно сказать", - сказал Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Отрывок интервью опубликован в телеграм-канале журналиста.

Касаясь мнения о предпочтительности победы демократов на выборах в США, Песков сказал: "Вы знаете, одно дело ставка на предсказуемость, в плане госпожи Харрис и господина Байдена - все достаточно предсказуемо, та линия, которую они будут занимать до того момента, как они покинут Белый дом. Господин Трамп в этом плане менее предсказуем, и также, наверное, менее предсказуемо, насколько он будет придерживаться тех заявлений, которые он делала в ходе предвыборной кампании".

"Поэтому давайте ждать, вместе посмотрим, тем временем занимаясь своими делами", - добавил Песков.

Дмитрий Песков Дональд Трамп
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