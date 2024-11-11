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Житель ХМАО осужден на 7 лет за попытку диверсии на железной дороге

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ханты-Мансийский окружной суд признал жителя автономного округа виновным в покушении на диверсию (ч.3 ст.30, ч.1 ст.281 УК) и приговорил к семи годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области. Апелляционный суд ужесточил ему наказание, заменив первые три года на пребывание в тюрьме.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий появилась информация о том, что местный житель инициативно вступил в переписку с сотрудником военизированного формирования ВСУ. "Далее, находясь на территории Нижневартовска, по указанию куратора подыскал для совершения поджога релейные электрические щиты на участке железной дороги "Нижневартовск-Сургут"", - отметили в пресс-службе.

Довести задуманное до конца ему не удалось, сотрудники ФСБ не позволили ему нанести ущерб транспортной инфраструктуре.

Приговор вступил в законную силу.

Нижневартовск ХМАО ФСБ
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