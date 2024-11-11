Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Колесниковка в Харьковской области

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Колесниковка в Харьковской области.

"Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Колесниковка Харьковской области", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны РФ сообщили, что группировка "Центр" продвигается в глубину обороны ВСУ, отразила за сутки восемь украинских контратак.

По данным ведомства, подразделения группировки "Запад" нанесли поражение личному составу и технике семи украинских бригад в районах населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Загрызово, Копанки, Островское Харьковской области, Ямполовка и Торское Донецкой народной республики.

ВСУ за сутки на данном направлении потеряли до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, шесть единиц артиллерийского вооружения, станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус" и два полевых склада с боеприпасами.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 132-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 12-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Удачное, Вознесенка, Новоалексеевка, Новодмитровка и Новоселидовка Донецкой народной республики. Отражены восемь контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 5-й штурмовой бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что украинские силы за сутки на данном участке потеряли до 505 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины MaxxPro, два бронеавтомобиля "Казак", пять пикапов, две единицы артиллерийского вооружения и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

"Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 117-й, 127-й, 128-й бригад теробороны, 21-й и 23-й бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Сухие Ялы, Великая Новоселка, Зеленое Поле, Ровнополь Донецкой народной республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили до 145 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля", - говорится в сводке.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 124-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Звановка, Миньковка, Николаевка, Часов Яр, Предтечино, Константиновка и Курахово Донецкой народной республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны", - сообщили военные.

По их данным, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 540 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две единицы артиллерийского вооружения, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и два полевых склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Волчанск, Ольховатка и Александровка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30, сообщили в министерстве обороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Ольговка, Львово, Никольское и Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.