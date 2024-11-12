В РФ оценили потери ВСУ на курском направлении более чем в 31,7 тыс. человек

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Украинская сторона продолжает нести потери на курском направлении, за сутки они составили более 300 человек, за время боевых действий - более 31,7 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены пять танков, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и восемь автомобилей", - заявили в военном ведомстве во вторник.

Там сообщили, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 31 700 военнослужащих, 200 танков, 131 боевую машину пехоты, 110 бронетранспортеров, 1113 боевых бронированных машин, 858 автомобилей, 269 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США и другую технику.

Минобороны России заявило во вторник, что "Северная" группировка войск продолжает наступательные действия на курском направлении, отразила семь контратак армии Украины.

"Подразделениями группировки отражены семь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка", - говорится в сообщении.

По данным министерства, ВСУ потеряли на этом участке до 90 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

В ходе наступательных действий подразделения группировки нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка, сообщили в Минобороны РФ.