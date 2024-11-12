В НМИЦ онкологии отметили сокращение дефицита онкологов за последние пять лет

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Дефицит врачей-онкологов России за последние пять лет существенно сократился, заявил заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России Тигран Геворкян.

"Тот дефицит кадров, который был на (момент) начала реализации федерального проекта ("Борьба с онкологическими заболеваниями"), значительно сократился", - сказал Геворкян во вторник на Российском онкологическом конгрессе.

По его словам, в стране за последние несколько лет изменились условия труда и характер работы врачей-онкологов, в том числе, в центрах амбулаторной помощи; внедрены новые информационные системы, которые применяют в работе врачи-онкологи. Появились возможности более быстрого оформления и ведения медицинской документации. Изменились организационные особенности ведения пациентов, а также появились технологии искусственного интеллекта, которые "несут за собой серьезные перспективы по сокращению времени работы".

Председатель Российского общества клинической онкологии Дмитрий Носов заявил в ходе конгресса, что в стране не хватает научных кадров и научных школ. Он отметил, что требуется тиражирование опыта ведущих центров компетенций, научных медицинских исследовательских центров, и создание таких школ. "Они будут драйверами для дальнейшего развития всей медицинской онкологической отрасли", - добавил Носов.

Ранее в СМИ со ссылкой на директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерину Каракулину сообщалось, что количество врачей-онкологов в России с 2019 года увеличилось на 37%.