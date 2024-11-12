Минобороны сообщило о полете двух бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-27 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила около 5 часов", - заявили в ведомстве и напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявило ведомство.

Ранее 12 ноября Минобороны сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО Backfire). Они входят в состав дальней авиации ВКС России.

Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.