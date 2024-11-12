КС РФ решил проблему "отфутболивания" материалов дел по принципу подсудности

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ устранил неопределенность подсудности при обжаловании постановлений об административных правонарушениях, не вступивших в законную силу.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда во вторник.

Поводом к проверке статьи 30.1 и иных положений КоАП РФ стал запрос Подольского городского суда Московской области.

В ноябре 2022 года в Петербурге произошел несчастный случай при разгрузке фуры, прибывшей со склада ООО "Вайлдберриз" в деревне Коледино Московской области. Комиссия составила акт о несчастном случае на производстве. В документе указывалось, что водителей-экспедиторов "Вайлдберриз" допустили к смене после предрейсового медосмотра, совершенного посредством телемедицины, что не соответствует установленному порядку. За это государственная инспекция труда Петербурга оштрафовала компанию на 110 тыс. рублей.

Защитник компании обжаловал постановление в районный суд Петербурга, который в свою очередь направил жалобу в Подольский городской суд Московской области. В итоге материалы неоднократно пересылались между судами двух регионов, спорящими о подсудности: по месту допуска водителей к работе в Подольске или по месту нахождения трудовой инспекции в Петербурге. Подольский городской суд, усмотрев в этом "судебном футболе" неопределенность норм КоАП РФ, приостановил производство и направил запрос в КС.

Конституционный суд счел, что пункт 3 части 1 статьи 30.1 КоАП РФ не соответствует Основному закону, так как не позволяет однозначно определить территориальную подсудность рассмотрения жалоб на не вступившие в силу постановления об административных правонарушениях.

КС указал, что в кодексе нет автономного определения понятия "место рассмотрения дела", которое как специальное использовалось бы при обжаловании таких постановлений, но есть правила определения места первичного рассмотрения дел (статья 29.5), которые можно было бы применить.

Тем не менее эти правила в их связке с оспоренным законоположением по-разному применяются судами, порождая неопределенность практики, подчеркнул КС.

Теперь законодатель должен внести соответствующие изменения.

До этого момента суды обязаны рассматривать подобные жалобы по месту нахождения органа или должностного лица, вынесшего постановление. Жалобы на постановления о правонарушениях, выявленных через автоматическую фото- и видеофиксацию, должны в виде исключения рассматриваться по месту совершения проступка.

В остальной части запроса КоАП РФ признан не противоречащим Конституции РФ. КС указал, что кодекс позволяет суду общей юрисдикции перенаправить жалобу на не вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении в другой суд того же уровня в соответствии с правилами подсудности, и последний обязан ее рассмотреть, даже если сочтет неподсудной себе.

"Иной подход, по сути, блокировал бы возможность осуществления правосудия и был бы несовместим с правом на судебную защиту, как оно гарантировано Конституцией РФ, в том числе с учетом права лица на разбирательство его дела судом в разумный срок", - говорится в документе.

В соответствии с этим, постановил КС, Подольский городской суд Московской области обязан рассмотреть дело об инциденте с фурой ООО "Вайлдберриз" по существу.