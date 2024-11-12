Минобороны РФ сообщило об уничтожении 13 беспилотников ВСУ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные во вторник сбили еще 13 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, дроны сбивались с 17:30 до 20:00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО 11 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и два - над территорией Белгородской области", - сообщили военные.