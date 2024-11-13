Песков пообещал ответ на введение в эксплуатацию в Польше американской базы ПРО

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Введение в эксплуатацию в Польше американской базы противоракетной обороны Aegis - это попытка военного сдерживания потенциала России, что приведет к ответным мерам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это ни что иное как попытка сдерживать наш военный потенциал, и, конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета", - сказал Песков.

Так он по их просьбе прокомментировал введение базы в эксплуатацию.

Песков напомнил, что "еще при президенте Буше-младшем Владимир Путин очень активно вел переговоры, где выражал обеспокоенность в связи с планами США по созданию позиционных районов ПРО в Европе".

"Мы тогда настаивали на том, что слова американцев о том, что все эти планы направлены против иранской эфемерной угрозы, на самом деле - ложь. Что все эти планы с самого начала верстались как попытка военного сдерживания нашего потенциала", - сказал Песков.