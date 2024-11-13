Запрет дискриминации приложений российских разработчиков в App Store одобрен в I чтении

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 654254-8 об улучшении условий распространения российских программ для пользователей гаджетов.

Законопроект в июне в палату внесла группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает обеспечение возможности устанавливать и обновлять программы с использованием единого магазина приложений, а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений при совершении продажи в России с использованием отдельных видов технически сложных товаров.

Кроме того, законопроект запрещает устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление приложений, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений, а также ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании российских приложений.

В пояснительной записке к нему отмечается, что разработан обязательный к предварительной установке на технически сложные товары единый магазин приложений RuStore, и сейчас он "доступен для установки и использования на всех устройствах под управлением операционной системы Android".

"В свою очередь, отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений из независимых источников, а также доступ приложений к отдельным функциям устройств и (или) операционной системы", - отмечают авторы инициативы.

"Одновременно в условиях санкционного давления и отключения российских пользователей и разработчиков программного обеспечения от иностранной IT-инфраструктуры правообладатели операционных систем и встроенных в них магазинов приложений продолжают ограничивать доступность для установки и использования российских массовых приложений банков, платежных сервисов и прочих социально значимых приложений, - пишут парламентарии. - Вышеуказанные обстоятельства в значительной мере ограничивают доступ граждан РФ к приложениям российских разработчиков с использованием имеющихся у них устройств".

Закон, как предполагается, вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отмечал, что iOS-версия RuStore, насколько ему известно, "уже разработана и может появиться на "яблочной платформе" уже на следующий день после вступления закона в силу.

По словам политика, "принятия этого законопроекта ждут все российские пользователи Apple, вынужденные прибегать к различным ухищрениям, чтобы поддерживать в актуальном состоянии приложения компаний, попавших под несправедливые санкции". "Его принятия ждут российские разработчики, которые лишились возможности монетизации в iOS. Более того, уверен, что этого законопроекта ждет и сама Apple, заинтересованная оставаться на российском рынке", - добавил Горелкин.