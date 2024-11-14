Глава МЧС РФ передал спецтехнику кубинским пожарным

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков встретился с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, российский министр передал кубинским пожарным восемь мотоциклов, сообщается на сайте ведомства в четверг.

"Стороны отметили важность укрепления российско-кубинских отношений. Президент Кубы поблагодарил Россию за подготовку профильных кадров в Региональном российско-кубинском центре подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля", - говорится в сообщении.

Согласно нему, Куренков передал кубинским спасателям восемь противопожарных мотоциклов, "которые эффективны в условиях города".

"В столице Кубы проживает почти 2,5 млн человек, трафик в городе серьезный. Маневренный транспорт позволит оперативно приехать на место пожара или ДТП и начать тушение до приезда основных сил", - сказал он.

Глава МЧС РФ проверил подготовку спасателей в российско-кубинском центре. На его базе кубинские пожарные осваивают эксплуатацию БПЛА и работу с российской спецтехникой и оборудованием, отметил министр.

Куренков также обсудил подготовку специалистов с министром внутренних дел Кубы Лазаром Альваресом. "Сегодня преподаватели вузов МЧС России проводят на базе Центра краткосрочные учебные курсы для кубинских специалистов. В следующем году мы добавим еще четыре образовательные программы: по тушению пожаров на нефтехранилищах и по медицинскому сопровождению работы пожарных и спасателей", - пообещал глава МЧС РФ.

"Кроме того, российские спасатели помогают Национальному поисково-спасательному отряду Кубы подготовиться к аттестации по методологии Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (ИНСАРАГ)", - говорится в релизе.

В нем подчеркивается, что стороны заявили о широких перспективах дальнейшей совместной работы. "Достигнутые договоренности придадут новый импульс последовательному развитию нашего взаимодействия, включая обмен полезными практиками, кооперацию в образовательной сфере", - сказал Альварес.

"Также глава российского ведомства ознакомился с работой пожарных частей МВД Кубы. Дополнительно кубинской стороне переданы гуманитарные грузы от Россотрудничества, Русской Гуманитарной Миссии и Фонда Архистратига Божия Михаила: фильтры для питьевой воды, санитарные сумки, продукты питания, медикаменты, канцтовары", - резюмировали в МЧС России.