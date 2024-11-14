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Шойгу дал положительную оценку истребителю пятого поколения Су-57

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 прекрасно себя показывает в зоне специальной военной операции.

"Прекрасная машина, прекрасно себя показывает. Уже в первом боевом применении зарекомендовала себя очень хорошо", - сказал находящийся в Китае Шойгу в беседе с летчиком-испытателем.

В Китае с 12 по 17 ноября проходит международный авиасалон Airshow China. В летной программе принимает участие Су-57.

Су-57 (по кодификации НАТО - Felon) - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку применения оружия.

Сергей Шойгу Су-57
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