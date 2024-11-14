В РАН допустили, что обсерватория "Спектр-РГ" проработает больше гарантийного срока

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российская астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" сможет проработать дольше гарантийного срока, запасов топлива хватит на несколько лет. Об этом сообщил "Интерфаксу" директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

"У него гарантийный срок работы - 6,5 лет. Аппарат находится в хорошем состоянии. Один из главных факторов, который ограничивает срок существования, – количество топлива на борту, которое нужно для коррекций орбиты", - сказал Петрукович.

По его словам, последние коррекции орбиты были проведены точно, поэтому появился запас топлива, который позволит обеспечить еще несколько лет работы аппарата.

"Будем надеяться, что оборудование тоже будет работать хорошо. Телескоп, по крайней мере, находится в хорошем состоянии", - отметил Петрукович.

Космический аппарат "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Основная цель миссии – построение карты всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.

26 февраля 2022 года космическое агентство Германии уведомило "Роскосмос" о намерении отключить свой телескоп на российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ". Как сообщал "Интерфаксу" научный руководитель ИКИ РАН, академик Лев Зеленый, российские специалисты не могут управлять немецким телескопом.

В ИКИ РАН сообщали, что в соответствии с текущей программой обсерватории "Спектр-РГ" обзор всего неба телескопом ART-XC будет продолжаться до конца 2025 года. Это позволит ученым еще раз обновить каталог рентгеновских источников, используя данные восьми обзоров неба. Ожидается, что размер итогового каталога увеличится еще примерно вдвое.