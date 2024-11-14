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Функции Центра оценки качества зерна распространили на всю продукцию АПК и переименовали ведомство

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Функции и структура ФГБУ "Центр оценки качества зерна" (ведомство Россельхознадзора) существенно расширены, оно переименовано в "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" (ФГБУ "ЦОК АПК"), сообщает Россельхознадзор.

К учреждению были присоединены шесть подведомственных Россельхознадзору учреждений, которые стали филиалами. В настоящее время в состав ФГБУ "ЦОК АПК" входят 23 филиала и 26 испытательных лабораторий.

Испытательные лаборатории аккредитованы на проведение широкого спектра исследований и оказывают услуги в следующих областях: качества и безопасности зерна и продуктов его переработки; качества и безопасности комбикормов и компонентов для их производства; карантина и защиты растений; безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами; определения сортовых и посевных качеств семян; виноделия; обеспечения плодородия почв и обращения побочных продуктов животноводства; исследований всех видов мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, птицы и продукции из мяса птицы, яиц и продукции яйцепереработки, мёда и продукции пчеловодства, рыбы и рыбной продукции, аквакультуры; исследований патологического и биологического материала; определения возбудителей инфекционных заболеваний и др.

Учреждение является учебно-методическим центром, а также представлено в 34 регионах отделами по обеззараживанию и ветеринарно-санитарным обработкам, аккредитованными в GAFTA (Международная ассоциация торговли зерном и кормами).

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