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Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прерывал работу

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта приостановлено в Севастополе, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем телеграм-канале в четверг.

Позднее в дирекции заявили о возобновлении работы транспорта.

С момента остановки прошло менее 10 минут, причины не назывались.

Ранее на этой неделе морской пассажирский транспорт в Севастополе приостанавливал движение во вторник, 12 ноября.

Севастополь
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