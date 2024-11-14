Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прерывал работу

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта приостановлено в Севастополе, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем телеграм-канале в четверг.

Позднее в дирекции заявили о возобновлении работы транспорта.

С момента остановки прошло менее 10 минут, причины не назывались.

Ранее на этой неделе морской пассажирский транспорт в Севастополе приостанавливал движение во вторник, 12 ноября.