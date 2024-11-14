В Минобороны РФ заявили о взятии под контроль населенного пункта Вознесенка в ДНР

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Вознесенка в ДНР, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

По данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад ВСУ и 101-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Зелёное Поле, Леонидовка, Дружба, Дзержинск, Сухая Балка и Димитров (ДНР).

"Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й и 38-й бригад морской пехоты", - говорится в сводке.

Минобороны сообщает, что противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder, пять боевых бронированных машин "Казак", боевую бронированную машину Kirpi, пять автомобилей, семь единиц артиллерийского вооружения.

Российские военные сообщили, что нанесли поражение военным аэродромам и объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 78 украинских беспилотников.

Группировки войск "Юг", "Запад" и "Восток" за сутки улучшили позиции, заявило Минобороны России в четверг.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Дружковка, Дылеевка, Орехово-Василевка, Резниковка, Курахово, Анновка и Северск Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По информации министерства, потери украинской армии составили до 655 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, четыре гаубицы и пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и два склада с боеприпасами, сообщили военные.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 119-й, 241-й бригад теробороны и 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка и Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества", - сказано в сообщении российского военного ведомства.

По его данным, группировка отразила две контратаки формирований 14-й и 28-й механизированных бригад ВСУ.

"Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, две гаубицы Д-30, четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус", станцию радиоэлектронной разведки "Пластун". Уничтожены три полевых склада с боеприпасами", - сообщили военные.

Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Октябрь (ДНР) и Темировка (Запорожская область), сообщило ведомство.

"Отражены две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - сказали в Минобороны.

По его информации, на харьковском направлении подразделениями "Северной" группировки нанесли поражение формированиям 71-й егерской бригады ВСУ, 113-й и 120-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы (Харьковская область). Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей, сообщили военные.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 107-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Щербаки (Запорожская область), Садовое и Понятовка (Херсонская область), сообщили в министерстве.