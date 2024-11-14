Минобороны сообщило, что ВСУ за сутки на курском направлении потеряли до 430 военных

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило в четверг, что в течение суток на курском направлении вооруженные силы Украины потеряли до 430 военнослужащих.

"За сутки потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, уничтожены десять танков, две боевые машины пехоты, 19 боевых бронированных машин, 33 автомобиля", - говорится в сообщении.

По информации министерства, за сутки украинская армия также потеряла станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", семь орудий полевой артиллерии, в том числе две самоходные артиллерийские установки "Богдана", две гаубицы Д-30 и орудие М101.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 32 580 военнослужащих, 212 танков, 136 боевых машин пехоты, 112 бронетранспортеров, 1 165 боевых бронированных машин, 940 автомобилей, 281 артиллерийское орудие", - заявили в российском военном ведомстве.

По его данным, за все время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 12 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 63 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

На курском направлении нанесены удары по резервам ВСУ на территории Сумской области в районах шести населённых пунктов, сообщает министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по резервам ВСУ на территории Сумской области в районах Басовки, Беловодов, Журавки, Писаревки, Хотени и Юнаковки", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" на курском направлении нанесли поражение формированиям 14 украинских бригад в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки.

"Ударами армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Александрия, Богдановка, Викторовка, Гуево, Замостье, Зелёный Шлях, Кругленькое, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный", - говорится в сводке.