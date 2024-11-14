В РФ заявили, что МАГАТЭ не может само определять сроки пребывания своих экспертов на ЗАЭС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Секретариат МАГАТЭ не может по своему усмотрению определять сроки пребывания своих экспертов на Запорожской АЭС, заявили в четверг в МИД РФ.

Так, в заявлении МИД России говорится, что ранее в интервью гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси "позволил себе неприемлемые высказывания по поводу сроков пребывания представителей Секретариата агентства на Запорожской АЭС (ЗАЭС), являющейся, как известно, российским ядерным энергетическим объектом".

"В частности, он пустился в рассуждения о том, что упомянутые представители будут находиться на этой станции вплоть до якобы возможного замораживания конфликта. Совершенно необъяснимо, на каком основании руководство МАГАТЭ берется судить о перспективах пресловутой "заморозки", что явно выходит за рамки его полномочий. Возмутительно и то, что в подаче гендиректора Секретариат по своему усмотрению определяет порядок и условия пребывания своих экспертов на ЗАЭС. Это совершенно не так", - заявили в МИД РФ.

Там напомнили, что "эксперты Секретариата находятся на ЗАЭС по просьбе самого гендиректора исключительно с согласия правительства Российской Федерации и строго до тех пор, пока наша страна считает их пребывание там оправданным".

"Рассчитываем, что впредь гендиректор будет корректно излагать ситуацию, не допускать искажения правовых основ пребывания экспертов Секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС, а также не будет выходить за рамки своей компетенции", - говорится в заявлении.