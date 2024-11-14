Главы МИД России и Колумбии обсудили украинский и палестино-израильский кризисы

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Главы МИД России и Колумбии Сергей Лавров и Луис Хильберто Мурильо на встрече 14 ноября в Москве обсудили двусторонние отношения и ключевые темы международной повестки, включая украинский и палестино-израильский кризисы, сообщили на Смоленской площади.

"В ходе встречи, прошедшей в теплой и доверительной атмосфере, стороны рассмотрели основные направления российско-колумбийских связей, в том числе в контексте 90-летия установления дипломатических отношений, которое будет отмечаться в 2025 году", - говорится в сообщении.

"Намечены планы по дальнейшему углублению взаимодействия на международных площадках. Подтверждена готовность России и далее вносить вклад в координируемые Советом Безопасности ООН международные усилия по содействию миростроительству в Колумбии", - информирует МИД.