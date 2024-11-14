Журфак МГУ опроверг планы объединения с филологическим факультетом

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Факультет журналистики МГУ имени Ломоносова опроверг возможное объединение факультетов журналистики и филологических факультетов, представители индустрии высказались за отдельные образовательные стандарты в сфере СМИ и медиакоммуникаций.

В пресс-службе факультета журналистики МГУ сообщили "Интерфаксу", что 14 ноября на выездном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи обсуждался вопрос о целесообразности объединения групп специальностей и направлений подготовки по средствам массовой информации - журналистика, реклама и связи с общественностью, медиакоммуникации, издательское дело, телевидение и специальностей по филологии.

"Дискуссия была очень плодотворной, и представители индустрии высказались в поддержку самостоятельности стандартов высшего образования в сфере СМИ и медиакоммуникаций", - сообщила пресс-служба.

Там подчеркнули, что о структурных изменениях в вузах и объединении факультетов речь на комитете Госдумы не шла.

Как считают на журфаке, объединение могло бы привести к появлению единого образовательного стандарта, "подразумевающего единый набор универсальных, базовых и общепрофессиональных компетенций".

На встрече в рамках комитета Госдумы присутствовали работодатели и руководители высшего журналистского образования из московских, петербургских и региональных вузов России, уточнили в пресс-службе.