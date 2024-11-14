КС РФ позволил присуждать судебную неустойку в трудовых отношениях

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ подтвердил право работника на судебную неустойку в неимущественных трудовых спорах.

Постановление опубликовано на сайте суда в четверг.

Поводом к проверке статьи 308.3 Гражданского кодекса, статьи 206 Гражданского процессуального кодекса и статьи 419 Трудового кодекса РФ стала жалоба архангелогородца Станислава Шапки.

Шапка несколько лет работал водителем в организации пассажирских перевозок. Это было его основной работой, но надлежащим образом трудовые отношения не оформлялись. Затем работодатель фактически отстранил Шапку от обязанностей, и тот обратился в суд для защиты трудовых прав.

Отношения между работником и организацией признали трудовыми, работодателя обязали оформить договор, издать приказ о приеме на работу и внести записи в трудовую книжку. Организация этого в срок не сделала, в связи с чем Шапка вновь отправился в суд - потребовать неустойку. Ему отказали, посчитав, что такое взыскание можно устанавливать только при неисполнении гражданско-правовых обязанностей, а не при разрешении трудовых споров.

Конституционный суд счел, что оспариваемые нормы не противоречат Основному закону, но дело заявителя подлежит пересмотру.

КС указал, что в законодательстве нет оговорок о невозможности применить судебную неустойку в трудовых спорах. Он также не увидел препятствий для того, чтобы присуждать судебную неустойку на случай неисполнения работодателем акта, обязывающего совершить в пользу работника действия, не связанные с передачей имущества или денег.

"Отказ же в применении судебной неустойки по мотивам, не связанным с нарушением в конкретном деле принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, (...) фактически позволял бы игнорировать неимущественные интересы работников, которые не могут быть удовлетворены без соответствующих действий работодателя по исполнению судебного акта", - говорится в постановлении.

Это ставило бы работников в худшее положение по сравнению с участниками гражданско-правовых споров, полагает КС, притом что в гражданском процессе они относятся к одной категории - к лицам, в пользу которых принят судебный акт, обязывающий другую сторону совершить действия, не связанные с передачей имущества или денег, и есть возможность, что он не будет исполнен своевременно.

Так, указал КС, судебная неустойка, оправданная необходимостью повысить эффективность исполнения судебных решений, в отличие от положений о материальной ответственности работодателя, применима к любым случаям неисполнения работодателем судебного акта, обязывающего совершить неимущественные действия в пользу работника. При этом по судебным актам о присуждении денег защита интересов взыскателя обеспечивается статьей 208 ГПК и статьей 236 ТК РФ.

КС подчеркнул, что государство обязано не только устанавливать правовые меры для соблюдения работодателем трудового законодательства, но и гарантировать работнику эффективное восстановление нарушенных трудовых прав. Многообразие же ситуаций, когда может быть назначена неустойка, компенсируется полномочиями суда определять наличие для нее оснований и устанавливать ее размер, в том числе с учетом отраслевой специфики спора.