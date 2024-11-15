Военные РФ за неделю взяли под контроль 5 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило в пятницу, что российские войска в течение недели установили контроль над пятью населенными пунктами в Харьковской области и Донецкой народной республике, в том числе над селом Степановка.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Вознесенка, Волченка и Степановка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По информации министерства, группировка нанесла поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, пехотной, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад Нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Отразили 65 контратак украинской армии.

"За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3 235 военнослужащих, пять танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 26 боевых бронированных машин, включая немецкую боевую машину пехоты Marder и два бронетранспортера М113 производства США, 33 автомобиля и 30 орудий полевой артиллерии", - сообщили российские военные.