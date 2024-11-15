Росрыболовство с 2025 года начнет очистку Азовского моря от медуз

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Росрыболовство с 2025 года планирует начать очистку Азовского моря от медуз, сообщил журналистам замглавы ведомства Василий Соколов.

Он объяснил, что из-за пониженного речного стока повышается соленость Азовского моря. В связи с этим в море начали заходить медузы и там активно размножаться, что создает нагрузку на кормовую базу основных промысловых рыб, их молоди.

"Достаточно непростая обстановка, и руководителем Росрыболовства дано отдельное поручение по разработке мероприятий по очистке Азовского моря от медуз и гребневиков, потому что это влияет не только на запасы рыб, но еще и на туризм. Мало приятного купаться в киселе из медуз", - сказал Соколов.

По его словам, сейчас разрабатываются мероприятия по очистке Азовского моря от медуз. "Думаю, что мы экспериментально попробуем, наверное, со следующего года это запустить, чтобы потом, если получится, перейти к полноценным мероприятиям", - добавил он.

Соколов отметил, что под патронажем правительства России реализуется программа по всему Приазовскому региону. Росрыболовство рассчитывает, что она будет выполняться с учетом мероприятий по очистке моря от медуз.