Поиск

Росрыболовство с 2025 года начнет очистку Азовского моря от медуз

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Росрыболовство с 2025 года планирует начать очистку Азовского моря от медуз, сообщил журналистам замглавы ведомства Василий Соколов.

Он объяснил, что из-за пониженного речного стока повышается соленость Азовского моря. В связи с этим в море начали заходить медузы и там активно размножаться, что создает нагрузку на кормовую базу основных промысловых рыб, их молоди.

"Достаточно непростая обстановка, и руководителем Росрыболовства дано отдельное поручение по разработке мероприятий по очистке Азовского моря от медуз и гребневиков, потому что это влияет не только на запасы рыб, но еще и на туризм. Мало приятного купаться в киселе из медуз", - сказал Соколов.

По его словам, сейчас разрабатываются мероприятия по очистке Азовского моря от медуз. "Думаю, что мы экспериментально попробуем, наверное, со следующего года это запустить, чтобы потом, если получится, перейти к полноценным мероприятиям", - добавил он.

Соколов отметил, что под патронажем правительства России реализуется программа по всему Приазовскому региону. Росрыболовство рассчитывает, что она будет выполняться с учетом мероприятий по очистке моря от медуз.

Росрыболовство Азовское море Василий Соколов Приазовский регион
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минпросвещения РФ создаст единый школьный учебник по информатике

Москалькова обратилась к Минобороны за разъяснением механизма демобилизации

Военная операция на Украине

Военные РФ за неделю взяли под контроль 5 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР

В Кремле не считают приоритетной проблему замедления YouTube в РФ

В Кремле не считают приоритетной проблему замедления YouTube в РФ

Осужденный на 18 лет экс-глава Минздрава Приангарья заключил военный контракт

Осужденный на 18 лет экс-глава Минздрава Приангарья заключил военный контракт

В Кировской области задержали подростка, готовившего диверсию на железной дороге

Майнерам могут запретить работу в ряде регионов с декабря

Майнерам могут запретить работу в ряде регионов с декабря

Мэр Самары ушла в отставку

Жители курского приграничья получат выплаты за все утраченные автомобили

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 51 беспилотника ВСУ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });