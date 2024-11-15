В РФ заявили, что ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 100 военных

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Потери украинских войск за минувшие сутки составили более 100 военнослужащих, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 32 680 человек, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"За сутки потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, две 122 мм гаубицы Д-30, миномет и станция радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.

Российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам вооруженных сил Украины в Сумской области, заявило также Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по резервам ВСУ на территории Сумской области в районах Басовки, Беловодов, Журавки, Новенького и Павловки", - говорится в сообщении.

По информации министерства, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Марьевки, Николаево-Дарьино и Плёхово Курской области.

"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Замостье, 1-й Княжий, Колмаков, Куриловка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Новониколаевка, Правда, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное (Курская область)", - сообщили в Минобороны.