На севере Сибири, Дальнего Востока и Урала прогнозируют сильные морозы

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В регионах севера Сибири, севера Дальнего Востока и Урала в ближайшие дни температура будет на 5-11 градусов ниже нормы, там ожидаются тридцатиградусные морозы, выше нормы температура в ближайшие дни будет на юге западной Сибири, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Если говорить в целом по стране про температурной фоне, в выходные холодная погода прогнозируется на севере Сибири и севере Дальнего Востока. Там очень холодная погода. И в Уральском федеральном округе", - сказал он.

В Якутии и на востоке Красноярского края температура в выходные будет ниже нормы на 5-6 градусов и будет опускаться до минус 35 градусов. На Урале аномально холодная погода будет в Ямало-Ненецком автономном округе с 16 по 20 ноября, температура будет на 6-11 градусов ниже нормы и будет опускаться до минус 25 - минус 31 градуса.

В Сибирском федеральном округе также низкие температуры, на 5-10 градусов ниже нормы, прогнозируются на Таймыре, столбики термометров будут опускаться до 36 градусов мороза. На Чукотке 16-18 ноября ожидается температура на 7-10 градусов ниже нормы и мороз до минус 35.

Теплая погода, с температурой на 12-16 градусов выше нормы, прогнозируется в регионах юга западной Сибири, а именно в Новосибирской, Омской, Томской области и на юге Красноярского края. Если еще в начале недели там была холодная температура с морозами до минус 15 - минус 20, то сейчас, как уточнил Вильфанд, потеплеет до минус 1 - минус 4.