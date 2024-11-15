Поиск

На севере Сибири, Дальнего Востока и Урала прогнозируют сильные морозы

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В регионах севера Сибири, севера Дальнего Востока и Урала в ближайшие дни температура будет на 5-11 градусов ниже нормы, там ожидаются тридцатиградусные морозы, выше нормы температура в ближайшие дни будет на юге западной Сибири, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Если говорить в целом по стране про температурной фоне, в выходные холодная погода прогнозируется на севере Сибири и севере Дальнего Востока. Там очень холодная погода. И в Уральском федеральном округе", - сказал он.

В Якутии и на востоке Красноярского края температура в выходные будет ниже нормы на 5-6 градусов и будет опускаться до минус 35 градусов. На Урале аномально холодная погода будет в Ямало-Ненецком автономном округе с 16 по 20 ноября, температура будет на 6-11 градусов ниже нормы и будет опускаться до минус 25 - минус 31 градуса.

В Сибирском федеральном округе также низкие температуры, на 5-10 градусов ниже нормы, прогнозируются на Таймыре, столбики термометров будут опускаться до 36 градусов мороза. На Чукотке 16-18 ноября ожидается температура на 7-10 градусов ниже нормы и мороз до минус 35.

Теплая погода, с температурой на 12-16 градусов выше нормы, прогнозируется в регионах юга западной Сибири, а именно в Новосибирской, Омской, Томской области и на юге Красноярского края. Если еще в начале недели там была холодная температура с морозами до минус 15 - минус 20, то сейчас, как уточнил Вильфанд, потеплеет до минус 1 - минус 4.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Урал Якутия Сибирь Дальний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин и Шольц обсудили Украину

Российский МИД рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Абхазию

Российский МИД рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Абхазию

СМИ сообщили о телефонном разговоре Шольца и Путина

"Экомилк" подтвердил отказ от повышения цен после бесед с прокурорами

"Экомилк" подтвердил отказ от повышения цен после бесед с прокурорами

Аэропорт Казани возобновил прием и отправку рейсов

Более 5 тыс. страниц в соцсетях зарегистрировано в перечне РКН

В РКН заявили, что не зафиксировали изменений в качестве работы YouTube в РФ

В РКН заявили, что не зафиксировали изменений в качестве работы YouTube в РФ

Минпросвещения РФ создаст единый школьный учебник по информатике

Москалькова обратилась к Минобороны за разъяснением механизма демобилизации

Москалькова обратилась к Минобороны за разъяснением механизма демобилизации
Военная операция на Украине

Военные РФ за неделю взяли под контроль 5 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });