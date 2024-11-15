Лавров отметил понимание ситуации на Украине среди участников форума в ОАЭ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Уровень реализма при оценке ситуации вокруг Украины среди участников ближневосточного форума "Сир Бани Яс" растет, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Форум работает на условиях неразглашения каких-либо деталей, но думаю, они на меня не обидятся, если я скажу, что ответ на ваш вопрос положительный. Понимания и реализма намного больше", - ответил он на вопрос о том, проявили ли участники форума больший реализм при оценке ситуации на Украине и вокруг нее в сравнении с предыдущим разом, когда министр участвовал в мероприятии.

Лавров прибыл в ОАЭ для участия в международном форуме "Сир Бани Яс" 14 ноября. 15 ноября на полях форума прошли его переговоры с главой МИД ОАЭ Абдаллой ибн Заидом Аль Нахайяном, беседа с коллегой из Египта и встреча с бывшим премьер-министром Ливана.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что форум "Сир Бани Яс" - диалоговая площадка, на которой проходит обсуждение актуальных международных проблем "с участием ведущих политиков, аналитиков, представителей экспертного сообщества из широкого круга стран".

Лавров ранее принимал участие в форуме в 2022 году.