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Фрегат с управляемым ракетным оружием усилил российскую эскадру в Средиземном море

Фрегат с управляемым ракетным оружием усилил российскую эскадру в Средиземном море
Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" во время учений в проливе Ла-Манш
Фото: Пресс-служба Северного флота/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Фрегат "Адмирал Головко" совершил проход через пролив Гибралтар и зашел в акваторию Средиземного моря, сообщил Северный флот России в субботу.

"В Средиземном море североморцы будут выполнять задачи в составе оперативного соединения Военно-морского флота", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

12 ноября российские военные сообщили, что "Адмирал Головко" провел учения по противовоздушной и противолодочной обороне при переходе проливной зоны Ла-Манша.

По официальной информации, этот корабль вооружен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

В ноябре 2023 года Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны РФ (ныне секретарь Совбеза РФ), сообщил, что "Адмирал Головко" планируется оснастить гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (морская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

По данным Северного флота, дальний поход фрегата "Адмирал Головко" начался 2 ноября.

"Основная задача похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны", - сообщила пресс-служба флота.

Корабль вошел в состав Северного флота РФ в январе этого года.

Это современный фрегат проекта 22350. Предназначен для поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов.

Средиземное море Адмирал Головко ВМФ РФ
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