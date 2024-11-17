Минобороны заявило об уничтожении двух БПЛА и четырех безэкипажных катеров ВСУ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили в ночь на воскресенье четыре безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря и два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении.