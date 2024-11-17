Два тяжелых украинских беспилотника сбиты в Харьковской области

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировки войск "Север" в Харьковской области уничтожили два тяжелых беспилотных летательных аппарата "Баба Яга" вооруженных сил Украины, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили в воздухе два гексакоптера "Баба Яга" противника в зоне проведения СВО в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Минобороны в воскресенье опубликовало кадры объективного контроля уничтожения этих двух БПЛА ВСУ.