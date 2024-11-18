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Суд отклонил иск Минпромторга к "Туполеву" на 5 млрд рублей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал Минпромторгу в иске к АО "Туполев" о взыскании 4,98 млрд рублей, говорится на сайте судебной картотеки.

Дело рассматривалось на заседании 7 ноября в закрытом режиме - материалы с подробностями не приводятся.

Иск был подан в ноябре 2023 года. В опубликованных ранее материалах предметом спора была названа неустойка по государственному контракту от 26 декабря 2017 года, на выполнение каких работ - не уточнялось.

В январе 2022 года Минпромторг подавал иск к "Туполеву" на 5,8 млрд рублей в качестве неустойки по контракту на создание глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М "Белый лебедь". Иск был отклонен. В дальнейшем это решение было поддержано апелляционным и кассационным судами.

"Туполев" занимается проектированием, производством и послепродажным сопровождением ракетоносцев и самолетов специального назначения. Является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (находится под управлением "Ростеха"). Филиал "Туполева" - "Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова" выпускает пассажирские самолеты Ту-214.

Минпромторг Ростех Ту-160М Туполев
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