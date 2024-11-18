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Лавров поддержал идею создать глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании "Группы двадцати" поддержал инициативу создания Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Сергей Лавров, представляющий Россию на саммите "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро, выступил на первом пленарном заседании, посвященном борьбе с бедностью и голодом. Глава российской делегации поддержал инициативу Бразилии создать Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью", - сказала Захарова журналистам.

Она сообщила, что министр также рассказал об усилиях России по обеспечению продовольственной безопасности развивающихся стран и отметил значительный вклад БРИКС в решение проблем глобального развития, "что нашло отражение в итогах Казанского саммита БРИКС".

Кроме того, Лавров "привлек внимание к неоколониальным практикам коллективного Запада, затрудняющих налаживание подлинно равноправного международного сотрудничества", добавила Захарова.

Встреча лидеров стран "Группы двадцати" проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

G20 Сергей Лавров МИД РФ
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