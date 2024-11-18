СКР заявил о доказательствах уничтожения гитлеровцами населения Кабардино-Балкарии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) собрал доказательства целенаправленного уничтожения гитлеровцами населения Кабардино-Балкарии в годы войны, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Следователями СК России в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны установлены факты целенаправленного уничтожения мирного населения на территории Кабардино-Балкарской республики", - сказала Петренко в понедельник журналистам.

По ее словам, результаты изучения архивных документов, анализ показаний свидетелей и воспоминаний очевидцев "позволили воссоздать объективную картину совершения гитлеровцами жестоких преступлений против мира и человечности".

"Следствием достоверно установлено, что жители Кабардино-Балкарской АССР подвергались массовым расстрелам и издевательствам. В результате бомбардировки вражеской авиацией люди погибали целыми семьями в своих домах", - заявила представитель СКР.

Она отметила, что в период оккупации "региону был причинен значительный материальный ущерб".

"Стремясь ликвидировать национальную культуру, фашисты разгромили здания просветительских организаций и образовательных учреждений, уничтожили произведения искусства", - сказала Петренко.

Она добавила, что собранные следствием доказательства "стали еще одним подтверждением бесчеловечного гитлеровского плана по истреблению всего советского народа".