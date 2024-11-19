Белгородской области выделят еще 1 млрд руб. на помощь пострадавшим от атак ВСУ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит еще 1 млрд рублей Белгородской области на оказание помощи гражданам в связи с частичной или полной утратой имущества в результате украинских атак.

Соответствующее распоряжение от 18 ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оно опубликовано во вторник на сайте кабинета министров.

"Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Белгородской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атак вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области бюджетные ассигнования в размере до 983805 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Так, до 6 млн 105 тыс. рублей выделят на оказание гражданам единовременной материальной помощи; до 277 млн 500 тыс. рублей - на финансовую помощь в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости; до 700 млн 200 тыс. рублей - на оказание гражданам финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости.

Правительству Белгородской области поручено представить в МЧС РФ списки граждан, нуждающихся в помощи, МЧС - осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств с представлением доклада в правительство РФ до 1 марта 2025 года.