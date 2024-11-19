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Заболеваемость COVID-19 в РФ выросла на 21,6% за неделю

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Уровень заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю вырос более чем на 20% после снижения на прошлой неделе, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По итогам 46=й недели в России зарегистрировано более 25,4 тыс. (случаев заболевания) COVID-19, что на 21,6% выше, чем на прошлой неделе", - сообщили в ведомстве.

Доминирующим штаммом на территории РФ, по данным Роспотребнадзора, остается линия JN.1 и его сублинии KS.1, JN.1.16.1.

На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал, что с 4 по 10 ноября заболеваемость снизилась на 16%, было выявлено около 21 тыс. заболевших.

В ведомстве сообщили, что продолжают мониторить ситуацию с новым вариантом COVID-19 - XEC, всего за весь период обнаружено 45 случаев. Неделей ранее сообщалось о 33 случаях.

Роспотребнадзор напомнил, что в сезон подъема заболеваемости важно помнить о профилактике и соблюдать личную гигиену: мыть руки перед едой и после посещения общественных мест. Также нужно избегать близкого контакта с людьми с признаками заболевания, регулярно проветривать помещения и поддерживать оптимальную влажность воздуха. При первых признаках недомогания необходимо обратиться к врачу, чтобы избежать негативных последствий для своего здоровья.

COVID-19 коронавирус Роспотребнадзор РФ
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