Правкомиссия поддержала вариант с быстровозводимой генерацией для покрытия энергодефицита на юге РФ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по электроэнергетике на заседании во вторник поддержала самый дешевый вариант с быстровозводимой генерацией для покрытия энергодефицита на юге РФ, сообщил в среду журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Выбранный вариант также предполагает продолжение работы 161 МВт на Сочинской ТЭС, отметил Грабчак.

Строительством новых мощностей займутся "Технопромэкспорт", "Газпром энергохолдинг" и "Интер РАО", подтвердил он.

Участники правкомиссии рассмотрели предложения Минэнерго по покрытию прогнозируемого в 2030 году дефицита электроэнергии и мощности в ОЭС Юга за счет строительства новых генерирующих объектов общей установленной мощностью не менее 1,9 ГВт, включая быстровозводимую генерацию со сроками реализации в 2025-2026 годах в объеме до 500 МВт, а также расширение к 2030 году Ударной ТЭС на 340 МВт, Сочинской ТЭС на 480 МВт и строительство новой ТЭС "Кубанская" на 470 МВт, сообщила во вторник пресс-служба правительства РФ.

Минэнерго совместно с энергетическими компаниями поручено отдельно проработать вопрос расширения Джубгинской ТЭС. Властям Краснодарского края совместно с энергетическими компаниями поручено предложить варианты земельных участков под строительство новых генерирующих объектов, говорится в сообщении.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что стоимость самого дешевого варианта оценивается в 355,5 млрд руб.

В утвержденной ранее Минэнерго РФ схеме и программе развития электроэнергетических систем (СиПР) на 2024-2029 гг. были определены три региона, где потребуется строительство новой генерации на фоне энергодефицита. Это юго-западная часть ОЭС Сибири (около 1,23 ГВт), ОЭС Востока - 1,35 ГВт с потенциальным увеличением до 1,94 ГВт и юго-западная часть ОЭС Юга с дефицитом 857 МВт (с потенциальным увеличением до 1,29 ГВт). Во всех этих районах предполагалось проведение конкурсов на отбор новых объектов генерации.

В Сибири первый отбор уже состоялся: "Системный оператор" в два этапа определил инвесторами строительства генерации структуры "ТГК-14", En+ Group и "Интер РАО".

На Юге "Системный оператор" на прошедшем в середине августа конкурсном отборе не смог выбрать проект, соответствующий установленным критериям. Мощность отобранных объектов должна была составить 855-941 МВт со сроками ввода в июле 2029 г.

На Дальнем Востоке отбор новой генерации планировалось провести после включения региона во II ценовую зону с 2025 г.