Поиск

Против врио главы "Военторг-Центра" завели дело о хищении бюджетных средств

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" Ольга Вирт стала фигуранткой дела о хищении премий работников компании на сумму более 1 млн рублей, сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) Следственного комитета РФ (СКР).

"Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении врио генерального директора АО "Военторг-Центр" Ольги Вирт. Она обвиняется в хищении бюджетных денежных средств", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале ГВСУ.

По данным ведомства, в 2023 году "Вирт путем выдачи и изъятия ежеквартальных премий похитила у работников АО "Военторг-Центр" свыше миллиона рублей".

"В ходе следствия обвиняемая дала признательные показания, а также заявила ходатайство о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием", - добавили в ГВСУ.

СКР Ольга Вирт Военторг-Центр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле заявили, что ядерное сдерживание обеспечивает понимание неотвратимости возмездия

Путин утвердил Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания

Путин утвердил Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания

Правкомиссия одобрила запрет на майнинг цифровых валют в отопительный период в ряде регионов РФ

Правкомиссия одобрила запрет на майнинг цифровых валют в отопительный период в ряде регионов РФ

Арестован возможный исполнитель теракта в Севастополе, в котором погиб офицер

Гендиректора угольной шахты "Инская" заподозрили в ущербе на 54 млн рублей

ФСБ задержала двух крымчан по подозрению в подрыве машины офицера ВМФ

Трехэтажное здание горит на северо-востоке Москвы

Военная операция на Украине

Мирный житель погиб при атаке дрона на автомобиль в Курской области

РФ представила в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе

Что произошло за день: понедельник, 18 ноября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });