Против врио главы "Военторг-Центра" завели дело о хищении бюджетных средств

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" Ольга Вирт стала фигуранткой дела о хищении премий работников компании на сумму более 1 млн рублей, сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) Следственного комитета РФ (СКР).

"Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении врио генерального директора АО "Военторг-Центр" Ольги Вирт. Она обвиняется в хищении бюджетных денежных средств", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале ГВСУ.

По данным ведомства, в 2023 году "Вирт путем выдачи и изъятия ежеквартальных премий похитила у работников АО "Военторг-Центр" свыше миллиона рублей".

"В ходе следствия обвиняемая дала признательные показания, а также заявила ходатайство о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием", - добавили в ГВСУ.