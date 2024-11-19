В Минобороны РФ заявили о взятии под контроль Новоселидовки в ДНР

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоселидовка в ДНР, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении, распространённом во вторник.

По данным Минобороны, нанесено поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах населенных пунктов Леонидовка, Белицкое, Дзержинск, Миролюбовка, Гродовка и Новоэкономическое (ДНР). Отражено шесть контратак штурмовых групп противника.

В зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", говорится в сводке.

Группировки "Южная" и "Запад" улучшили положение, группировка "Восток" заняла более выгодные позиции и рубежи, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Антоновка, Дачное, Успеновка и Курахово Донецкой народной республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны.

По информации министерства, потери украинской армии на этом участке фронта составили до 550 военнослужащих, танк, три бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, шесть гаубиц. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Нота".

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 28-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Кругляковка Харьковской области. Отражены три контратаки подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

В зоне ответственности группировки "Запад" армия Украины потеряла до 510 военнослужащих, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицу М101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщили в министерстве обороны.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 101-й, 110-й, 120-й, 123-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Новоселка, Макаровка, Улаклы, Великая Новоселка Донецкой народной республики и Темировка Запорожской области. Отражена контратака подразделения ВСУ", - заявили в Минобороны.

Потери ВСУ в зоне действий группировки "Восток" составили до 140 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы М198 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожен полевой склад боеприпасов, сказали в ведомстве.

По его данным, на харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 13-й бригады Нацгвардии и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Избицкое (Харьковская область). Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.

Потери украинских сил здесь составили до 135 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, гаубица и станция радиоэлектронной борьбы, информирует Минобороны.

По словам военных, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 3-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области. Потери ВСУ на этом участке составили до 65 военнослужащих, 11 автомобилей, гаубица, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Также уничтожен полевой склад боеприпасов.

Российские военные сбили пять баллистических ракет, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять баллистических ракет, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.