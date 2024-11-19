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Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским силам в Курской и Сумской областях

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российская оперативно-тактическая авиация и артиллерия нанесли удары по украинским подразделениям в Курской и Сумской областях, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Дарьино, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное (Курская область - ИФ), а также Басовка и Журавка в Сумской области", - говорится в сообщении Минобороны.

По информации ведомства, подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям 41-й, 44-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний Клин и Новоивановка Курской области.

Потери украинских войск на курском направлении за минувшие сутки составили до 320 военнослужащих, всего за время боевых действий противник потерял там более 33 990 человек, сообщило министерство обороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили до 320 военнослужащих, два танка, один из них Leopard 2 производства ФРГ, боевая машина пехоты Bradley производства США, бронетранспортёр, 15 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки и станция радиоэлектронной борьбы. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял 215 танков, 141 боевую машину пехоты, 116 БТР, 1 190 боевых бронированных машин, 968 автомобилей, 294 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 67 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.

Минобороны РФ
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