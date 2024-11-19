Лаврова не смутило рукопожатие с Макроном на саммите G20

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит ничего ненормального в рукопожатии с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 в Бразилии.

"В принципе, если люди знакомы, если между ними, между странами, которые эти люди представляют, глубокие противоречия, но где-то эти люди сталкиваются в публичном месте, я считаю, это абсолютно нормально, если они знакомы, поздороваться друг с другом", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Я считаю не нормально, когда европейские многие лидеры шарахаются от российских представителей, когда видят их в коридорах, в кулуарах, на фотографировании", - добавил российский министр.